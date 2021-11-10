24-річний тернополянин виявився причетний до семи злочинів. Під час санкціонованого обшуку за його місцем проживання поліцейські вилучили чотири велосипеди. Ще три крадених двоколісники зловмисник встиг продати невідомим особам.

З початку листопада до співробітників Тернопільського районного управління поліції почали надходити заяви від потерпілих тернополян про крадіжки велосипедів. Майже всі заявники зберігали двоколісники на сходових клітках, прив’язавши до перил трос-замками. Та це не стало на заваді зловмисникові.

Під час оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. У поле зору правоохоронців потрапив 24-річний житель обласного центру. У злодійській справі – початківець – раніше проблем із законом не мав. Однак кримінальний старт вражає – майже щодня з початку листопада молодик вчиняв крадіжку.

На даний час встановлено семеро потерпілих. Суми збитків – десятки тисяч гривень.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185(крадіжка) Кримінального кодексу. За скоєне зловмисникові загрожує до п’яти років обмеження років.