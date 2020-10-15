Поцупив шоколад та елітний алкоголь: у Тернополі спіймали серійного злодія

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції жителю Великих Гаїв 1979 року народження. Зловмисник обікрав торговельні заклади в обласному центрі.

Оперативники встановили, що підозрюваний обікрав магазин на вулиці Збаразькій. Крадій проніс повз каси 14 плиток шоколаду, сховавши їх під верхній одяг. Своїми діями він завдав збитків на суму майже 1200 гривень.

В іншій крамниці, що на проспекті Степана Бандери, зловмисник викрав пляшку елітного алкоголю, вартістю майже 2000 гривень.

Підозрюваний у скоєних протиправних вчинках зізнався. Поліцейські перевіряють причетність місцевого мешканця до вчинених аналогічних злочинів на території міста.

До слова, в минулому 41-річний чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 ККУ.