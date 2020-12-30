10 000 гривень викрала невідома особа. З таким повідомлення до працівників Тернопільського відділу поліції звернувся мешканець Полтавської області.

Зі слів заявника, він став жертвою крадія в приміщенні хостелу, де зупинився на декілька днів. Чоловік навіть не помітив, як невідома особа витягла готівку, яку він зберігав в кишені верхнього одягу.

У ході розшукових заходів працівники поліції встановили, що протиправне скоїв місцевий мешканець 1988 року народження. Підозрюваний у скоєному зізнався.

Тепер йому доведеться відповідати перед законом відповідно до частини 1 статті 185 ККУ. Санкція передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.