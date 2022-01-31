Поцупила ковбасу: на Тернопільщині судили вдову, котра сама виховує маленьку дитину

Жителька с. Тустоголови Зборівської ТГ, яка є вдовою та виховує маленьку дитину, і пенсіонерка пограбували магазин.

Про це йдеться у вироку Зборівського районного суду Тернопільської області, повідомляють Тернопільські події.

За даними суду, жінки вкрали одну палку вареної ковбаси з телятини вагою 505 г марки «Тульчин» вартістю 90,98 гривень; одну пачку кави меленої вагою 205 г. марки «Львівська Ароматна» вартістю 73,55 гривень, один дезодорант марки «Олд спайс» вартістю 71,04 гривні, після чого із викраденим майном покинули місце вчинення злочину, маючи можливість розпоряджатися ним на власний розсуд. Жінки вкрали продуктів на 235,57 грн.

Суд визнав жінок винними та засудив до 1 року та 6 місяців позбавлення волі. Суд замінив цей термін іспитовим.