Дорожньо-транспортна пригода з травмованими трапилася 1 жовтня близько 8:20. У Кременці, неподалік АЗС, не розминулися КамАз та Subaru.

За попередньою інформацією, водій вантажівки, здійснюючи поворот, не переконався у безпечному русі, не пропустив іномарку, яка рухалася в попутному напрямку і врізався в неї.

Від удару Subaru відкинуло і він протаранив ще й Skoda, яка їхала позаду. В результаті удару до лікарні потрапили з тілесними ушкодженнями пасажири з Subaru: чоловік, 1962 року народження, та шістнадцятирічна дівчинка. у водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.