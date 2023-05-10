Троє людей отримали тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 9 травня близько 22:30 на вулиці Богдана Хмельницького.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Audi Q7 не впорався з керуванням, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із попутним автомобілем ВАЗ 2106, а потім за інерцією врізався ще й в Honda Accord, яка також рухалася попереду.

У результаті удару з тілесними ушкодженнями до лікарні звернулися двоє пасажирів із ВАЗу 1991 та 1998 років народження.

До лікарні бригада швидкої госпіталізувала водія Audi. Інші кермувальники не постраждали. У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно із частиною 1 статті 286-1 ККУ.