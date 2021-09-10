Потрійна аварія на Тернопільщині: у трактор в’їхала фура, а в неї влетів легковик. ФОТО

Не вибрав безпечної дистанції та допустив зіткнення з трактором водій тягача «VOLVO». Автопригода у який постраждали люди, трапилася 9 вересня поблизу селища Вишнівець.

Водій вантажівки в’їхав в задню частину трактора «МТЗ-80», а в «VOLVO» врізався автомобіль «SKODA OKTAVIA», який рухався позаду.

Внаслідок зіткнення трактор з’їхав в кювет та перекинувся. 64-річного кермувальника медики з травмами голови та рук доправили до лікарні.

У всіх учасників ДТП взято забір крові на вміст алкоголю. Тривають слідчі дії.