31 грудня в селі Байківці зіткнулося три іномарки.

За попередньою інформацією, водій Dacia Logan не переконався у безпеці дорожнього руху і, з’їжджаючи у ліву смугу, врізався в Volkswagen passat. В результаті удару дві автівки за інерцією викинуло на смугу зустрічного руху, де вони протаранили ще й Volkswagen Golf.

До реанімаційного відділення з переломом стегна, струсом та закритою черепно-мозковою травмою бригада швидкої госпіталізувала водія Volkswagen passat та пасажира. У жінки тако перелом ноги та тілесні ушкодження.

До лікарні потрапили і кермувальник та пасажирка Volkswagen Golf. Надавали меддопомогу і дітям 5-ти та 8 років з даного транспортного засобу. Їх не госпіталізовували.