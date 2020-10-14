Нетверезих кермувальників побільшало на автошляхах Тернопільщини. Тільки цими вихідними патрульні зупинили п’ятьох водіїв у нетверезому стані. У поліції припускають — рівень відповідальності за це порушення недостатній, аби його не допускали водії.

Нагадаємо, кримінальну відповідальність, яку планувала ввести Верховна Рада, за водіння у нетверезому стані, скасував президент Зеленський. Наразі нетверезих кермувальників карають адміністративно та позбавленням водійських прав на конкретний період часу.

«Щодо нетверезого водіння, то діє кодекс про адміністративні правопорушення, стаття 130. Перша частина — штраф від 10200 гривень і позбавлення водійських прав на рік. Є друга частина — штраф вже 20400 гривень і позбавлення прав до трьох років. Також є третя і четверта частини, де ще більший штраф і більш тривале позбавлення водійських прав. Потрібно вводити кримінальну відповідальність за нетверезе водіння. На жаль, повертаються до цього питання тоді, коли у нас є резонансні аварії через нетверезих водіїв. Також у законодавстві є так звані прогалини, коли нетверезий водій оголошується винним, але трудовий колектив бере його на поруки, в результаті він не платить штрафу. Є також 22 стаття, де зауваження дають водію. На жаль, можливостей для зменшення рівня відповідальності є достатньо», – каже начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Керування у нетверезому стані — ключова причина трагічних ДТП, – наголошують поліцейські. Втім, коли в Україні посилять відповідальність за це порушення, питання залишається відкритим.