Мешканців Тернопільщини просять допомогти коштами на лікування десятирічного Едуарда Скоропляса із Кременця.
Хлопчик живе з бабусею. Його мати померла минулоро року від раку, а батько позбавлений батьківських прав.
На операцію необхідно 300 тисяч гривень – непідйомна сума для бабусі. Тож усіх небайдужих просять допомогти хлопчику. Про це у Фейсбуці написав Андрій Рудан.
Кошти можна перерахувати на картку:
5168742729572408
р/р 26205888664671
IBAN UA 423052990000026205888664671
АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
РНОКПП 2191004403
на ім’я Павлик Людмила Олексіївна (бабуся).