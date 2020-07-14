Мешканців Тернопільщини просять допомогти коштами на лікування десятирічного Едуарда Скоропляса із Кременця.

Хлопчик живе з бабусею. Його мати померла минулоро року від раку, а батько позбавлений батьківських прав.

На операцію необхідно 300 тисяч гривень – непідйомна сума для бабусі. Тож усіх небайдужих просять допомогти хлопчику. Про це у Фейсбуці написав Андрій Рудан.





Кошти можна перерахувати на картку:

5168742729572408

р/р 26205888664671

IBAN UA 423052990000026205888664671

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

РНОКПП 2191004403

на ім’я Павлик Людмила Олексіївна (бабуся).