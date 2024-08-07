У Тернополі не вистачає донорів крові для поранених українських захисників та інших хворих. Як повідомили у центрі крові, є потреба у всіх групах, особливо з негативним резусом.

Донорську кров регулярно використовують для потреб українських захисників, – розповідає керівник центру служби крові Василь Хомінець. Відтак її запаси постійно зменшуються.

«Закликаємо всіх небайдужих долучитися до благородної справи та стати донорами крові, яка піде на потреби наших захисників та лікувальних закладів області. Наразі є потреба у всіх групах, а особливо з негативним резусом. Сьогодні до лав донорів доєдналися працівники департаментів охорони здоров’я та цифрової трансформації ОВА. Понад десять осіб вже здали кров, а до кінця тижня до акції планують долучитися представники всіх структурних підрозділів. Пам’ятайте, один донор може врятувати життя аж трьох людей».

Додамо, здати кров можна у будні з 8:00 до 13:00 за адресою: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.

Софія Романська