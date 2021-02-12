На Тернопільщині збирають кошти на лікування та реабілітацію для 3-річного Максимка з Бережан.

Як розповіла мама хлопчика, через лікарську халатність він залишиться дитиною з інвалідністю на все життя, пишуть Тернополяни.

Максиму поставили діагноз – ДЦП із синдромом спастичного тетрапарезу з ураженням верхніх кінцівок в стадії відсутності пересування та судомний синдром.

“Лікарі майже всі, в один голос казали, що він не доживе до року, що нема сенсу його лікувати… але він сильний і теж хоче жити повноцінним життям. Ми об’їздили майже всю Україну та пройшли багато курсів реабілітації. Дещо за свої кошти, дещо держава помагає. Але реабілітація потрібна постійно, і вимагає багато часу, сил та коштів, які на жаль за три роки вже вичерпались”, – розповідає мама Максима Леся Хрептак.

Жінка каже, що наступний курс реабілітації запланований в центрі “Світло НАДІЇ” у Старому Скалаті.

“Це напевне один центр в якому працюють з незрячими дітьми! Там є все що нам потрібно, відновлення зору та фізична реабілітація. Вартість курсу 11 000 грн, і я надіюсь що Ви любі друзі та небайдужі до чужого горя люди допоможуть зібрати кошти на реабілітацію для Максимка”, – звертається мама.

Реквізити для допомоги: Карта Monobank 4441 1144 4769 5048; Карта ПриватБанку 4731 2191 1403 6019; тел. 0977490198.