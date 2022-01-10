На Тернопільщині збирають кошти для лікування молодої кременчанки Юлії Ільницької. Дівчина отримала важкі травми 9 серпня 2021 року в ДТП на Житомирщині.

На автошляху “Київ-Чоп” водій автомобіля “Форд”, рухаючись з Рівного у напрямку Києва, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. На момент ДТП в салоні авто перебували керманич та двоє пасажирок з Тернопілля – 26-ти та 29-ти років. Усіх трьох забрали в лікарню, повідомляє Файне місто.

Юлія Ільницька з Кременця, яка знаходилась в авто, отримала травму хребта з пошкодженням спинного мозку. Дівчина досі проходить довготривалу реабілітацію. Лікування дороговартісне. Рідні та друзі не спроможні самотужки впоратися із бідою, тож просять допомоги у небайдужих.

“Давайте у різдвяні свята зробимо добру справу. Всі разом допоможемо. Потрібно назбирати велику суму коштів, щоб Юля знову могла займатись в реабілітаційному центрі”, – написала Наталія Фурсик у Facebook-спільноті Врятуймо життя Юлії Ільницькій.

Реквізити для допомоги:

Ільницький Андрій (євро)

5168 7451 0072 1635

Ільницький Андрій (долар)

5168 7451 0012 2054

Ільницький Андрій

5168 7451 0072 2377 (гривня)

Мама: Ільницька Алла

5168 7574 2035 2082 (ПриватБанк)