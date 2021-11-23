На Тернопільщині збирають кошти на операцію для лікарки Лесі Василівни Тріщук.

Про це у Фейсбуці повідомила Світлана Бандяк.

“Я тут до вас з проханням за нашу колегу-медика, яка опинилася в скрутній ситуації. Мова йде про сімейного лікаря Коропецької АЗПСМ Лесю Василівну Тріщук. Їхня сім’я пропрацювала лікарями ціле життя, лікарями працюють їхні діти@ Vitali Trishchuk , Володимир Тріщук, Адріана Джумурат, здобувають медичну освіту онуки. Леся Василівна працює дотепер, але в хвороби були свої плани. Їй належить складна дороговартісна операція на серці, в розмірі близько ста двадцяти тисяч грн, яка непосильна коштами для їхньої сім’ї. І, як то кажуть, біда не ходить сама, в чоловіка Івана Дмитровича Тріщук теж стан здоров’я важкий, вже кілька років перебуває на гемодіалізі, інвалід першої групи.

Я працюю медсестрою Лесі Василівни і від себе особисто, від нашого колективу і від родичів просимо матеріальної допомоги від вас і молитви про здоров’я”, – ідеться у дописі.