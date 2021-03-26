Потрібна допомога відомому режисеру з Кременця Василю Скороплясу.

Митець захворів на коронавірусну інфекцію і перебуває у лікарні у важкому стані.

Про це повідомляють у групі Типовий Кременець.

“Друзі, тепер важко уявити собі сучасний Кременець без театрального життя. В основному завдяки тому, що режисер-постановник такого рівня, як Скоропляс Василь Володимирович живе і творить у нас, а не десь у столиці, ми маємо змогу жити у місті не лише гарному, а й цивілізованому, культурному, насиченому мистецькими подіями.

На жаль Ковід-19 не розбирає, кого вражати, а кого ні.

На сьогодні Василь Володимирович у важкому стані. Прошу не бути байдужим, допомогти і підтримати. Якщо не грошима, то хоча б репостом.

Номер картки Приватбанку:

5168 7573 6746 1375“, – ідеться у дописі.