Потрібна допомога відомому режисеру з Кременця Василю Скороплясу.
Митець захворів на коронавірусну інфекцію і перебуває у лікарні у важкому стані.
Про це повідомляють у групі Типовий Кременець.
“Друзі, тепер важко уявити собі сучасний Кременець без театрального життя. В основному завдяки тому, що режисер-постановник такого рівня, як Скоропляс Василь Володимирович живе і творить у нас, а не десь у столиці, ми маємо змогу жити у місті не лише гарному, а й цивілізованому, культурному, насиченому мистецькими подіями.
На жаль Ковід-19 не розбирає, кого вражати, а кого ні.
На сьогодні Василь Володимирович у важкому стані. Прошу не бути байдужим, допомогти і підтримати. Якщо не грошима, то хоча б репостом.
Номер картки Приватбанку:
5168 7573 6746 1375“, – ідеться у дописі.
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