До лікарні з ускладненням від коронавірусу потрапив сімейний лікар смт. Великі Бірки Олег Адамович Олексієвець.

Як інформує “Сорока“, про це повідомила жителька селища Оксана Підборочинська-Семенів. Жінка зазначає, що стан хворого важкий і на його лікування потрібні чималі кошти.



“Хвороба не вибирає. Від початку пандемії Олег Адамович допомагав сотням мешканців нашого селища, надавав фахові консультації, призначав ефективне лікування, але, на жаль, сам не вберігся.



Нині він перебуває в інфекційному відділенні в одній із тернопільських лікарень, де проходить дороговартісне лікування. Медики прикладають усі зусилля в боротьбі за його життя та одужання. Прошу усіх небайдужих мешканців нашої громади долучитися до збору коштів на лікування Олега Адамовича”, – зазначає Оксана Підборочинська-Семенів.



Картка ПриватБанку: 5167 9855 6134 3831 Олексієвець Соломія Ростиславівна (дружина).