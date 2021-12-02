Маленькому тернополянину Матвійку Порохняку потрібна допомога.

На жаль, ковід з ускладненнями не оминає і дітей. Матвійко зараз знаходиться у реанімації ТОДКЛ, в нього мультисистемний запальний синдром, асоційований з SARS-COV-2. Про це повідомляють на сторінці благодійного фонду “Живи” у Фейсбуці.

“Основним лікуванням для хлопчика на сьогоднішній день є введення імуноглобуліну, антибіотиків, ліків для розрідження крові, гормонів та інших препаратів для підтримки організму. За попередніми підрахунками лікування обійдеться приблизно в 60000 грн, лише “Біовену” на два дні потрібно на 26773 грн. Як завжди в таких ситуаціях, фонд бере ліки в лікарняній аптеці в борг, адже дуже важливо швидко починати лікування.

Третього грудня Матвійкові виповнюється 6 років і найкращим для нього подарунком буде можливість піти здоровим додому.

Подаруйте, будь ласка, цьому маленькому хлопчику таку можливість, допоможіть оплатити його лікування і врятувати життя. Для звичайної тернопільської сім’ї, в якій тато сам виховує двох дітей, це дуже велика сума, без допомоги небайдужих людей їм не обійтись.

Реквізити для допомоги:

АТ КБ “Приватбанк”

IBAN UA353387830000026007055131582

ЄДРПОУ 43538969

МБФ “ЖИВИ”

Призначення платежу: благодійна допомога.

Для переказів з-за кордону та по Україні –

https://next.privat24.ua/payments/form/{“token”:”e2c0d662-f340-4d89-84a2-54e7da9b1204″}

https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i74354193804

Карта Приватбанку – 5169330520463859

Отримувач МБФ “ЖИВИ”

Призначення платежу:

благодійна допомога.

Для власників карток Монобанк в розділі “Платіж за IBAN” потрібно ввести номер 353387830000026007055131582

та вказати суму благодійної пожертви.

http://zhyvy.com.ua/zvity – фінансові звіти фонду.