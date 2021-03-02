Будь-яка справа повинна робитися компетентними людьми. Це, здавалося б, не підлягає сумніву. Але насправді виходить так далеко не завжди. Що є головною причиною цього – відсутність соціальних ліфтів, наше сумнозвісне “по блату”, елементарні невігластво і неосвіченість – однозначно визначити не візьмуся. Не виключено – сума всіх перелічених (а, може, й інших) причин.

Уже доводилося колись писати про дике враження, яке часто справляє титрування українською мовою іноземних фільмів. Про всі оті “він завоював розташування (расположение) жінки”, “у неї хворі бруньки (почки)”, “ви видали суцільний шлюб (брак)”, “проти нього збуджена (ого!) карна справа”. Читати все це, даруйте за цитування покійного Михаїла Задорнова, “уму нерастяжимо”.

Всім цим, напевно, займаються російськомовні перекладачі, та й уся справа титрування російськомовних фільмів ведеться, як це в нас прийнято, за залишковим принципом. Я ж зараз хочу повести мову про висловлювання високопоставленого чиновника, якому посадові обов’язки приписують стояти на стражі саме її, рідної мови.

Нещодавно уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь повідомив про порушення з боку ФК “Шахтар” закону про мову, оскільки прес-конференція йшла з перекладом на російську. Він, зокрема, написав: “Проведення спортивних змагань обов’язкові з застосуванням державної мови. Ця норма закону вступила в дію ще минулого року. Нещодавно проводилася прес-конференція “Шахтаря” з перекладом на російську мову. Це порушення….Український спорт має бути україномовним за замовчуванням. Тому судді мають спілкуватися українською мовою. Принаймні, по цьому факту було звернення тренера “Львова”.

Залишимо осторонь “застосування”, яке має дещо інший відтінок, ніж “використання”. Залишимо також далеко не українське “по цьому факту” (хоча й трохи дивне у вустах пана уповноваженого) і звернемо увагу на ще більш дивне і, сказав би, незвичне для нашого ока і вуха “за замовчуванням”. Щоб не одягати на себе шати видатного філолога, надам слово іншим. Найперше – саме філологу:

“За замовчуванням”, як я розумію, є калькою з російської. До того ж, занадто довгою і важкою у вимові. На мою думку, більш доречним і зручним було б використання іншого слова, наприклад “апріорі”.

Тепер дозволю собі думки носіїв мови, з якої ми так любимо робити кальки:

“При переводе “по умолчанию” в украинском используется фразеологизм “за замовчуванням”. Похоже на то, что это калька с русского, точно так же как и белорусское “па змаўчанні”.

“Компания Майкрософт в своих локализованных программных продуктах использует фразу “за замовчуванням“... Необходимо переводить в соответствии с контекстом. Но уж никак не “за замовчуванням“. Это звучит не то что “криво“, а даже совсем неправильно“.

А, може, пан уповноважений мав на увазі “за визначенням”, тобто, “в принципі”?

Не візьмуся визначити, що саме він мав на увазі, але… може, над уповноваженим із захисту державної мови треба поставити… ще одного уповноваженого, який захищав би від помилок і його самого?