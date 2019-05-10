Гуманітарну допомогу для потребуючих родин Тернопільського району відправили представники благодійної організації «Одежина». Зокрема безкоштовний одяг і взуття отримали жителі Великих Бірок, Ступок, Красівки, Дичкова.

Завдяки благодійному проекту «Одежина», який започаткувала у Тернополі волонтерка Яна Шкуратова, чимало потребуючих родин краю безкоштовно отримує необхідні речі. Цього разу гуманітарну допомогу доставили жителям Тернопільського району. Одяг і взуття могли отримати багатодітні родини, пенсіонери, малозабезпечені та одинокі люди.

«Відправили 1т. 432 кг. гуманітарної допомоги для потребуючих сімей с.м.т. Великі Бірки, с. Ступки, с. Дичків, с. Красівка – Тернопільського району. Для багатьох сімей, особливо багатодітних або пенсіонерів, отримання безкоштовного одягу та взуття – це суттєва підтримка і економія бюджету. Тому ми щиро вдячні всім, хто долучається до нашого проекту. Ви неймовірні. Особлива подяка волонтерам, які вкотре змогли організувати видачу речей в цих селах». Для отримання допомоги (одяг, взуття) жителям вищезазначених сіл, прохання звертатися за телефоном: 098 226 63 86».

Нагадаємо, благодійний проект «Одежина» працює за таким принципом: «Маєш – віддай, потребуєш – візьми».

Софія Романська