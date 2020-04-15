“Великодні набори” готують для одиноких потребуючих людей у Тернополі.

Пакунки вручать перед святкуванням Пасхи у рамках благодійного проекту “Місто турботи”. Долучитися за акції організатори закликають всіх охочих.

Продукти для потребуючих людей можна пожертвувати у магазинах, там встановлені спеціальні корзини, або ж принести до Логістичного центру.

“Закликаю усіх, в кого є така змога, – долучайтеся до благодійного проекту «Місто турботи». Приносьте продукти у Логістичний центр, який працює в приміщенні Палацу кіно на вулиці Івана Франка, а також залишайте продукти у спеціальних корзинах в супермаркетах мережі”, – наголосив міський голова Сергій Надал. “Великодніми наборами” координатори акції планують охопити якомога більше людей. “Прошу Вас звертатися за допомогою, якщо у Вас чи Ваших знайомих зараз немає змоги забезпечити себе продуктами харчування. Волонтери принесуть Вам продукти під двері. Якщо у вас є можливість забезпечити себе та інших, також зголошуєтеся. Взаємна допомога і підтримка зараз дуже потрібні”.

Наразі координатори благодійного проекту “Місто турботи” формують списки людей, що потребують допомоги. Пакунки розвозитимуть перед Великоднем.

Софія Романська