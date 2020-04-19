Більше тисячі продуктових наборів підготували у Тернопільському територіальному центрі соціального обслуговування для потребуючих людей.

“Великодні кошики” освятив о. Андрій Марчук, а волонтери доставили їх додому людям з інвалідністю та одиноким краянам.

Продуктові набори для потребуючих людей вдалося зібрати завдяки благодійним проектам “Місто турботи” та “На відстані руки”. Долучилося до реалізації доброчинних справ чимало небайдужих людей, – каже директор територіального центру Віталій Хоркавий. Благодійна ініціатива упродовж карантину продовжуватиметься. “Вже вдалося забезпечити 1079 продуктових наборів. Ми отримали понад 700 дзвінків на гарячу лінію, з них вже 139 забезпечено. У першу чергу ми забезпечуємо найвразливішу категорію населення — це одинокі люди. Наша робота далі продовжується. Ми плануємо забезпечити ще 200 сімей, які зверталися на гарячу лінію міської ради, надалі наша робота буде продовжуватися. Закликаю усіх потребуючих звертатися за телефонами гарячої лінії. Ми не припиняємо робити добрі справи, тому запрошуємо до співпраці усіх не байдужих! Наша адреса: Лисенка. Контакти: (0352) 22-02-62, моб. 0675305940”.

У міськраді запевняють, щоб допомогти потребуючим, проводиться регулярний моніторинг звернень. Продукти відправляють жителям Тернопільської ОТГ, які самостійно звернулися з потребою, а також тим, що перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування.

Софія Романська