Майже дві тисячі пакунків передали закордонні благодійники потребуючим жителям Тернопільщини.

Зокрема, допомогу отримали одинокі люди похилого віку, багатодітні родини, матері або батьки, які виховують дітей самостійно.

У пакунках — засоби особистої гігієни, побутова хімія, товари для дому. Благодійну допомогу спрямували для найбільш вразливих категорій населення, – каже голова Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Олександра Бригадир. Допомогу профінансувало Товариство Червоного Хреста в Данії. “Закупівлею та формуванням наборів займалося представництво нашої організації в Україні. Пакунки відправили потребуючим жителям 5-ти районів області. В умовах надзвичайних ситуацій соціально-незахищені категорії громадян першими потрапляють у зону ризику і потребують підтримки, тому така допомога для них є суттєвою. Вдячні нашим благодійникам за підтримку”.

Загалом на Тернопільщині проживає чотирнадцять тисяч одиноких громадян та близько десяти тисяч багатодітних родин. Вони чи не найбільше потребують допомоги у складні часи.

Софія Романська