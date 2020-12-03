80 найбільш потребуючих сімей Тернопільської громади отримали допомогу від благодійників з Червоного Хреста. У пакунках – засоби гігієни та індивідуального захисту, побутова хімія, інші необхідні речі.

Під час пандемії коронавірусу чимало малозабезпечених родин опинилися у скрутних обставинах, – каже керівниця Тернопільського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна Горбоніс. Завдяки допомозі благодійників, потребуючі люди можуть закрити свої базові потреби.

«Жителі Тернопільської міської територіальної громади отримали засоби гігієни, побутову хімію та набори з психо-соціальної підтримки дітей, які в умовах боротьби із поширенням COVID-19 є актуальними. Зокрема, гігієнічні набори, набори психо-соціальної підтримки для дітей та людей похилого віку отримали багатодітні сім’ї, одинокі годувальники з дітьми, сім’ї людей похилого віку та сім’ї, де є випадки захворювання на СOVID – 19. Щиро дякуємо та сподіваємось на подальшу співпрацю у заходах із підтримки вразливих категорій населення».

Долучилися до благодійної акції у Тернополі представники обласної організації Червоного Хреста, а також меценати із закордону.