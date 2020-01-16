Повідомлення про зникнення 74-річного жителя обласного центру надійшло до співробітників поліції від його сина.

В ході оперативно-розшукових заходів з’ясувалося, що пенсіонер знаходиться у лікарні, куди потрапив після ДТП у Збаразькому районі, повідомляють у поліції.

Зі слів сина, його батько мав проблеми з пам’яттю, вже неодноразово йшов з дому і зникав. Цього разу пенсіонер пішов вранці по воду і не повернувся, зв’язку з ним не було.

Одночасно до правоохоронці надійшло ще одне повідомлення про ДТП у Збаразькому районі, де встановлювали особу чоловіка, на якого наїхав автомобіль. Постраждалий був в шоковому стані та нічого не міг про себе сказати. Виявилося безвісти зниклий і потерпілий внаслідок ДТП – одна і та ж особа.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 січня близько 18 години поблизу села Ліски Збаразького району. Зі слів водія автівки марки «ВАЗ-2109», він рухався в напрямку Кременця, коли раптово на дорогу вийшов невідомий.

Наразі потерпілий з травмами різної важкості перебуває у лікарні. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 ККУ.