Потрапив під артилерійський обстріл: ще один Герой з Тернопільщини віддав життя за Україну

Вчора, 10 грудня, у селище Залізці на Тернопільщині прийшла трагічна звістка.

Виконуючи бойове завдання загинув наш Герой Олег Мізь, 1980 року народження, житель смт. Залізці.

Боєць служив у гірсько-штурмовому батальйоні гранатометного відділення частини А1556. Їхня бригада потрапила під артилерійський обстріл московитів поблизу населеного пункту Яковлівка Донецької області.

Без батька залишилися двоє діток.

“Уся Залозецька громада щиро співчуває жінці, діткам та усім його рідним.

Про дату та час зустріч нашого захисника повідомлю, щиро прошу гідно зустріти і провести в останню дорогу нашого Воїна!”, – зазначив голова Залозецької громади Андрій Нога.