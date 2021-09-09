“Потрапила у ТОП-100, а тепер її знищать”: у Бережанах ліквідують школу

У Бережанах закривають загальноосвітню школу №3.

Про це повідомив мер міста Ростислав Бортник на своїй сторінці у Facebook, передають Тернополяни.

“Із завершенням 2021-2022 навчального року буде ліквідовано третю школу та приєднано її до школи-гімназії ім. Богдана Лепкого. Об’єднана гімназія переїде в приміщення третьої школи. Профільність гімназії залишиться такою, як була”, – розповів міський голова.

Ростислав Бортник додав, що 80-90% персоналу переведуть на Садову, 5, де знаходилась третя школа. Зараз міськрада працює над тим, щоб забезпечити роботою решту працівників.

Деякі жителі відреагували на новину вкрай негативно.

“Вже один раз керівництво освітянське допустило велику помилку, розмістивши гімназійні класи не в першій школі, а в окремому приміщенні, порушивши історичну справедливість, хоч у першій школі було місце для гімназійних класів. Тепер знову планують теж саме. Який там економічний ефект від цієї реорганізації буде?”, – написав директор першої школи Василь Антимис.

Багато людей обурилось через ліквідацію школи, адже саме цей навчальний заклад входить у десятку найкращих навчальних загальноосвітніх закладів Тернопільщини.

“Третя школа потрапила у топ 100 кращих шкіл України! І її тепер знищать!?? Шановна владо – економте бюджет міста розумно, обдумано!”, – заперечила Оксана Старко.