Сьогодні, 19 червня, близько 14:30 год. у Тернополі почався сильний дощ. Водії розповідають, що на дорогах міста через грозу не було видно навіть сусідніх автомобілів.

Негода зупинила рух транспорту в обласному центрі, пишуть Тернополяни. Власники транспортних засобів зізнаються, що боялися рушати з місця, аби не «втопити» авто.

Гроза тривала якихось 15 хвилин, а води в Тернополі місцями було по коліна. Найбільші «ріки» традиційно були в районі кільця на «Універсамі», на дамбі Тернопільського ставу, на Збаразькому кільці, поблизу Гаївського моста та Дружбі. Хтось через грозу губив і номерні знаки. Про це, зокрема, повідомляють у групі «Корки Тернопіль Затори», що в «Телеграмі».

У соцмережах люди також діляться фото та відео того, що відбувалося на їхніх очах під час грози. Тернополяни переконані — якби у місті була справна каналізаційна та водовідвідна система, то проблем би було менше і машини та жителі обласного центру б не плавали у воді після кожної зливи.

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ТЕРНОПІЛЬ