У вівторок, 25 квітня, на Тернопільщині випали рясні дощі. Велика кількість опадів в окремих населених пунктах призвела до затоплення територій.

Зокрема, подібна ситуація виникла в Бучацькому районі. Село Нагірянка тимчасово перетворилося на Венецію.

Відповідні кадри опублікував у групі Бучацькі справи Ігор Гинка.

“Вчора було повідомлення про циклон UGO, мало хто звернув увагу, але гляньте скільки води він приніс для Нагірянки на відео вул. Середня… в 21:20”, – написав чоловік.

У коментарях місцеві мешканці публікують свої світлини стихії.