24 будинки підтопило внаслідок зливи на Тернопільщині.

Найбільше постраждали люди у Монастириському, Заліщицькому та Бучацькому районах, – повідомив речник державної служби з надзвичайних ситуацій в області Сергій Данілін.

Вчора упродовж дня рятувальники відкачували воду з підвалів затоплених домогосподарств.

«Наслідки негоди загалом такі: підтоплено 24 будинки на території 14 домогосподарств; 22 гектари приватних сільськогосподарських угідь у трьох населених пунктах. Також внаслідок сильних опадів було зруйновано насип приватного ставка. Для відкачування води підрозділи ДСНС здійснили три оперативних виїзди. Було відкачано води з підтоплених територій 605 м. куб. Станом на 5 червня залишалося підтопленими близько 4 га приватних сільськогосподарських угідь», – розповів Сергій Данілін.

До вечора рятувальники ліквідували підтоплення в усіх районах області, що зазнали негативного впливу стихії. Наразі спеціально створена комісія підраховує збитки, яких завдала вчорашня злива.

Софія Романська