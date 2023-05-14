Залізничники завершили роботи з відновлення ушкодженої внаслідок вчорашнього обстрілу колії на Хмельниччині, наразі очікують на дозвіл відновлення руху. Тим часом сьогодні зміненим маршрутом прямують поїзди №86 Львів – Запоріжжя, №706 Перемишль – Київ та №715 Київ – Перемишль.

Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці.

Для доставки пасажирів з/до дільниці Вінниця — Хмельницький — Тернопіль, як і вчора, ми організували шатловий рух електропоїздами Хмельницький — Вінниця — Козятин 1, а також Чорний Острів — Тернопіль — Красне.

Автобусні шатли від Хмельницького центрального вокзалу до станції Чорний Острів курсували всю ніч і продовжать безкоштовно підвозити пасажирів до моменту відновлення повноцінного руху дільницею.

“Можете бути впевнені, наші поїзди чекатимуть на пересадку з шатлів, як-от поїзд №716 Перемишль — Київ по станції Козятин-1 щойно дочекався 123 пасажирів з Вінниці і відправився о 09:51 з контрольованою затримкою 01:35 год”, – запевняють в Укрзалізниці.

Станом на 10:00 із затримкою на понад годину від стандартного графіка курсують 13 потягів з 66:

№749/750 Будапешт — Київ +7:54 (триває ремонт інфраструктури в Угорщині)

№11/12 Одеса — Львів +1:55

№35/36 Перемишль — Одеса +1:30

№37/38 Ужгород — Одеса +1:30

№715/716 Перемишль — Київ +1:37

№57/58 Київ — Ворохта +5:01

№41/42 Трускавець — Дніпро +3:58

№59/60 Київ — Чоп +5:24

№119/120 Запоріжжя-1 — Львів +1:00

№11/12 Львів — Одеса +2:09

№119/120 Львів — Запоріжжя-1 +2:02

№25/26 Одеса — Рахів +1:42

№81/82 Київ — Ужгород +1:09