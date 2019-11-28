Залізнично-транспортна пригода з летальним наслідком трапилася в Збаразькому районі. 27 листопада близько 20:30 вантажний поїзд «Гричани-Миколаїв-Дністровський» збив людину.

За попередньою інформацією, поїзд із 48 завантаженими вагонами рухався зі швидкістю 50 кілометрів на годину в напрямку станції “Тернопіль”.

Машиніст каже, що в селі Максимівка побачив силует людини. Потерпіла стояла біля рейсів з піднятою рукою. На сигнали не реагувала, а тому чоловік застосував екстрене гальмування. Проте уникнути удару не вдалося. Права частина локомотиву зачепила жінку. Від удару вона померла на місці події.

Загибла – тернополянка, 1956 року народження. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 276 частина 2 ККУ – Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили смерть. Правоохоронці встановлюють причини нещастя.