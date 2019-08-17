15 серпня близько 23 години до Теребовлянського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового залізничної станції про те, що потяг здійснив наїзд на невідомого чоловіка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як повідомляє ІНТБ, машиніст застосував екстрене гальмування, але вчасно зупинити потяг не вдалося. 25-річного чоловіка поїзд протягнув кілька метрів.

З важкими травмами його доправили до реанімаційного відділення районної лікарні. Врятувати молодика не вдалося. Близько опівночі він помер.