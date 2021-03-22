Жителів Тернопільщини попереджають про небезпечні метеорологічні явища на початку нового тижня.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у регіоні можливі хуртовини, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, а також дошкулятимуть пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду.

Початок тижня на Тернопільщині буде прохолодним. Температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса.

“Понеділок принесе в Україну вологу прохолодну погоду. Мокрий сніг чи дощ очікуються у західних областях. Температура повітря залишатиметься низькою, вдень близько 2-6 градусів тепла. Можливі пориви північно-західного вітру, ожеледиця на дорогах, тому обережно”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, прохолодним на Тернопільщині буде майже весь тиждень. Лише у четвер-п’ятницю температурні показники більше зрушать вище нуля. На більш суттєве потепління слід розраховувати не раніше наступних вихідних.