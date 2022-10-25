Потепління повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, температурні показники вдень підвищуватимуться до 18 градусів тепла. Місцями можливі невеликі дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, Тернопільщина перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, а вдень – в полі підвищеного атмосферного тиску.

«26-го жовтня буде тепло. Впродовж дня очікується +12 +18 градусів. Ніч – також тепла, лише уявіть +8+12 градусів. Буде волога погода, проте з дощами невеликими та місцями, Найближчим часом серйозних холодів не передбачається, дощі – періодично, плаватимуть тумани, температура повітря коливатиметься в теперішніх межах, тобто, все ж тепло», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тиждень на Тернопільщині завершиться теплою погодою. Однак місцями почастішають дощі. Вночі та вранці спостерігатимуться тумани, які ускладнюватимуть видимість водіям.