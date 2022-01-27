На Тернопільщині теплішатиме. За прогнозами синоптиків, температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса. Можливі снігопади та сильні штормові вітри.
До західного регіону йдуть атмосферні фронти. Вони принесуть вологу погоду з опадами. Також почне посилюватися вітер.
“Четвер буде із снігом та мокрим снігом. Атмосферні фронти скандинавської циклонічної сімейки принесуть вологу погоду з опадами. Почне посилюватися вітер до штормових значень, спочатку задуватиме на Заході. Температура повітря коливатиметься від 2 морозу до 2 тепла. Кінець тижня буде в Україні порівняно теплим, з відлигою, вітряним, з періодичними опадами. Таке синоптичне передчуття весни”, – зазначила синоптик Наталка Діденко.
Синоптики попереджають: через хмарність на дорогах погіршуватиметься видимість. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.
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