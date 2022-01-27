Потепління і снігопади: якою буде погода на Тернопільщині

На Тернопільщині теплішатиме. За прогнозами синоптиків, температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса. Можливі снігопади та сильні штормові вітри.

До західного регіону йдуть атмосферні фронти. Вони принесуть вологу погоду з опадами. Також почне посилюватися вітер.

“Четвер буде із снігом та мокрим снігом. Атмосферні фронти скандинавської циклонічної сімейки принесуть вологу погоду з опадами. Почне посилюватися вітер до штормових значень, спочатку задуватиме на Заході. Температура повітря коливатиметься від 2 морозу до 2 тепла. Кінець тижня буде в Україні порівняно теплим, з відлигою, вітряним, з періодичними опадами. Таке синоптичне передчуття весни”, – зазначила синоптик Наталка Діденко.

Синоптики попереджають: через хмарність на дорогах погіршуватиметься видимість. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.