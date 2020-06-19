В умовах погіршення епідситуації, у Тернополі посилено контроль за дотриманням карантинних вимог водіями під час перевезенням пасажирів у міському громадському транспорті.

Так, 18 червня спільною мобільною групою з використанням засобів відеофіксації перевірено тролейбуси та автобуси, а також транспортні засоби приватних перевізників.

Зі слів правоохоронців, значних порушень не виявлено – більшість водіїв проінспектованого громадського транспорту перебували у захисних масках під час перевезення тернополян та мали дезінфікуючі засоби. Кількість пасажирів у салоні не перевищувала допустимої норми. Під час проїзду пасажири здебільшого перебували у засобах індивідуального захисту, а з тими, хто не був у медичній масці, правоохоронці провели профілактичні бесіди та роз’яснювальну роботу, після чого пасажири одягали засоби захисту.

Зазначимо, у випадку ігнорування зауважень правоохоронців, на порушників складається протокол про адміністративне правопорушення за ст. ст. 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей».

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