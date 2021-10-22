У Тернополі вирішили посилити контроль за дотриманням карантинних правил. Мобільні групи у складі поліціянтів і муніципальних інспекторів перевіряють ресторани, заклади громадського харчування, громадський транспорт.

Під час перевірок спецслужби звертають увагу на дотримання санітарно-епідемічних правил, наявність сертифікатів вакцинації. У разі нещеплених працівників можуть закрити заклад.

«Ми приймаємо рішення щодо посилення контролю, щодо перевірок закладів громадського харчування, закладів торгівлі. Будемо планувати та здійснювати профілактичні дії. Однозначно, якщо виявлятимемо порушників, то будемо складати адміністративні протоколи. Також будемо перевіряти документи про вакцинацію працівників. Це ще один із елементів, який буде давати можливість працювати. Вихідними будемо посилювати роботу», – каже начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків.

Нагадаємо, під час засідання регіональної комісії ТЕБ та НС на Тернопільщині з 21 жовтня встановили ряд обмежень в роботі закладів громадського харчування, ТРЦ, магазинів, перевізників. Спеціалісти Держпродспоживслужби спільно з правоохоронцями та за участю епідеміологів розпочали сьогодні спільні рейди, під час яких надають рекомендації щодо роботи підконтрольних об’єктів, перевіряють наявність сертифікатів вакцинації у працівників та наголошують на адміністративній відповідальності за порушення вимог.