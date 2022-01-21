Посилення карантину: у Тернополі будуть перевіряти маршрутки

Посилення карантинних обмежень відбудеться на Тернопільщині у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

Зокрема правоохоронці посилять контроль за дотриманням маскового режиму у громадському транспорті, повідомляють Тернополяни.

Про це зазначив очільник патрульної поліції Тернопільщини Богдан Шевчук сьогодні, 20 січня, на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Тернопільській ОДА.

Працівники патрульної поліції зупинятимуть громадський транспорт і перевірятимуть чи усі пасажири в масках, а також чи дотримуються перевізники карантинних обмежень.

Окрім цього у пасажирів перевірятимуть наявність COVID-сертифікатів.

Також жителям Тернопільщини нагадали, що відвідувати масові заходи можуть лише вакциновані особи. У них вибірково перевірятимуть COVID-сертифікати.