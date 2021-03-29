Посилення карантину: штрафувати можуть не лише водіїв таксі, а й пасажирів

В одному таксі може перебувати до трьох пасажирів.

Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Також пасажири та водії зобов’язані дотримуватися маскового режиму.

Щодо автомобілів, то їх необхідно регулярно дезінфікувати і провітрювати.

У разі порушень санітарно-епідемічних правил поліціянти притягуватимуть до відповідальності водіїв таксі та їхніх власників. Відповідальність чекає і на пасажирів, які нехтуватимуть масковим режимом.

«Виявляли порушення з боку громадян, які не дотримувалися маскового режиму у таксі. Рекомендуємо звернути увагу на роботу таксі, рекомендуємо, щоб у машинах не було більше чотирьох людей разом з водієм. Також пасажири повинні дотримуватися маскового режиму, автомобілі мають регулярно дезінфікуватися та провітрюватися. Обов’язково у масках також мають бути водії таксі», – наголосив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Нагадаємо, з понеділка у Тернополі вирішили посилити контроль за виконанням карантинних правил. Додаткові обмеження пов’язані із складною епідемічною ситуацією.