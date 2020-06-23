На Тернопільщині посилюють протиепідемічні вимоги. Таке рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ та НС через інтенсивне зростання кількості інфікованих COVID-19.

Відтепер заборонено перебувати без маски не лише у транспорті, а й в громадських будівлях. Масові заходи прийнятні лише за дотримання соціальної дистанції у півтора метра між людьми. Дитячі табори поки не відкриватимуть.

Переглянути та посилити протиепідемічні вимоги рекомендують у Бучацькому, Козівському, Лановецькому, Чортківському, Шумському, Збаразькому, Тернопільському районах і в обласному центрі.

«Ми не закривали окремі суб’єкти господарювання, а лише посилили протиепідемічні вимоги. Зокрема, було прийнято рішення вважати неможливим на території Тернопільської територіальної громади уведення заходів з послабленням карантинних обмежень. Оскільки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392, був передбачений черговий етап виходу з карантину. Також було прийнято рішення заборонити проведення в місті масових заходів у закритих приміщеннях, окрім проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також дозволити проводити окремі заходи на відкритих територіях до тридцяти людей. Посилення протиепідемічних заходів стосувалися і закладів громадського харчування, рішенням міського оперативного штабу було заборонено проведення тривалих масових святкувань в закладах громадського харчування», – повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Працівників державних структур зобов’язали розпочинати робочий день о восьмій годині ранку, а в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, у Пенсійному фонді – о 10.00.

Софія Романська

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