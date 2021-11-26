З 24 листопада Кабінет Міністрів України посилив карантинні обмеження для областей, які віднесені до «жовтого» рівня епідеміологічної небезпеки. Тернопільщина теж перебуває у цій епідзоні. Як дотримуються нових вимог суб’єкти господарювання та громадяни краю, стежать працівники поліції.

Відтепер у областях, де діє «жовтий» рівень епіднебезпеки, кафе, ресторани, спортзали, заклади культури та громадські установи можуть працювати лише за умови вакцинації всього персоналу хоча б однією дозою вакцини, або наявності негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про одужання. Це ж правило стосується і відвідувачів цих закладів. Також Covid-сертифікат у закладах мають перевіряти більш ретельно. Нові обмеження передбачають, що працівники закладів повинні зчитувати QR-код документа відвідувача смартфоном, через застосунок «Дія». За неналежну перевірку власника закладу можуть оштрафувати від 34 до 170 тис. грн.

Правоохоронці, насамперед, проводять роз’яснювальну роботу щодо необхідності дотримання посилених карантинних вимог, а у разі виявлення грубих порушень, – складають адміністративні протоколи.

Щоденно в області працює близько 40 рейдових груп. Вони перевіряють заклади торгівлі, харчування, ресторани, кафе, перевізників, ринки, громадські місця.

За останній тиждень поліцейські зафіксували 388 порушень правил карантину на території області: складено 69 адмінпротоколів за недотримання протиепідемічних заходів та винесено 319 постанову щодо перебування осіб у громадських місцях без захисних масок.

Адмінпротоколи складали переважно відносно юридичних осіб. Йдеться про ч.1 ст.44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. За таке порушення передбачено накладення штрафу: на громадян – від 17 до 34 тисяч гривень, на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень. Штраф за порушення маскового режиму складає від 170 до 255 гривень.

Правоохоронці вкотре звертаються до жителів краю не нехтувати правилами карантину та дотримуватися їх.