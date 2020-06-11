На початку червня стався спалах коранавірусної інфекції у селах Застав‘є, Баворів, Прошова, Дичків, що на території Великогаївської об’єднаної територіальної громади. Загалом було підтверджено 28 випадків.

Співробітники Тернопільського відділення поліції отримали інформацію, що 22 травня у селі Баворів місцевий підприємець гучно святкував свій день народження, куди були запрошені шістдесят гостей. Дійство відбувалося в орендованому приміщенні столової. На той час, згідно карантинних норм, проводити такі заходи було заборонено. Чи пов’язаний сплеск захворюваності зі святкуванням – поліцейські встановлюють.

Відомості внесено до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень, повідомляють у поліції.

Відео Суспільного.

В Баворові люди захворіли на КОВІД-19 після святкування дня народження 29 жителів Великогаївської громади захворіли на Ковід-19. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, це жителі сіл Баворів, Застав`є та Прошова. 30 травня люди святкували ювілей у Баворові. Всього там були близько 50 осіб. Опубліковано Суспільне Тернопіль Середа, 10 червня 2020 р.

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