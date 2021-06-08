Посварилася з чоловіком і вийшла з автомобіля на ходу: у Тернополі травмувалася жінка

Прикрий випадок стався 7 червня по обіді у Тернополі.

Бригада “швидкої” виїжджала на Збаразьку трасу на місце ДТП, повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги.

За словами потерпілої 34-річної жінки, після сварки з чоловіком вона відчинила двері автівки, у якій вони їхали, і вискочила з машини на ходу.

Імпульсивний вчинок обійшовся жінці закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, скальпованою раною потиличної ділянки голови та закритою травмою лівого плечового суглоба.

Після наданої медичної допомоги потерпілу шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.