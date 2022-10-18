Постраждали жінка і дитина: у Тернополі п’яний водій скоїв ДТП

Автопригоду 16 жовтня зареєстрували поліцейські у Тернополі. На вулиці Степана Будного водій автомобіля Volkswagen Touareg врізався в Volkswagen Golf під керуванням жительки Козівського району.

Кермувальницю та її 9-річного сина бригада екстреної меддопомоги доправила до лікарні.

Винуватець ДТП попередньо перебував у стані алкогольного сп’яніння. У нього відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно з ч.1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.