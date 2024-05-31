Постільна білизна – це невід’ємна частина в ствренні домашнього затишку родини. Під час купівлі кожен задається питанням чи це якісна постільна білизна. І воно виникає все частіше, адже на сьогодення на просторах інтернету багато порад від дизайнерів до лікарів про правильний вибір постільної білизни. Саме тому пересічній людині, особливо молодшого покоління, яка зіткнулася можливо з першим вибором постільної білизни у своєму житті, скадно визначити, що з порад міф, а до яких варто прислухатись. Поговоримо про них.

Постільна білизна сатин і бавовна (хлопок) одне й теж?

Це міф. Запам’ятайте, що спосіб плетіння немає нічого загального з його складом!

Сатин – це спосіб переплетення ниток. Не завжди в сатиновому плетінні використовується бавовна. Є сатинова тканина, в складі якої присутня і штучна нитка (поліестер), або наприклад натуральна нитка, але не бавовна, а бамбук чи шовк. Тому при виборі постільної білизни помилкою буде вибирати сатин і думати, що це буде саме 100% бавовняна постільна білизна. При виборі КПБ потрібно обов’язково звернути увагу та перевірити склад сатинової постільної білизни. В основному склад тканини вказується на пакуванні та дублюється на етикетці самого виробу.

Чи правда, що строк експлуатації постільної білизни залежить від прання?

Так. Це правда. Саме від кількості прання, правильного вибору температурного режиму, кількість обертів при віджиманні, вибору миючого засобу ( для білих, кольорових) залежить строк експлуатації постільної білизни. Чим частіше проводити прання тим швидше постільна білизна вийде з ладу, спершу встратить свій зовнішій вигляд а потім і зовсім знайдеться місце де ви побачите пошкодження самої тканини.

Прасувати постільну білизну з мусліну не потрібно?

Так це правда. Нарешті, скажуть багато жінок, які не люблять прасувати.

Муслін – це тканина з шовкової або бавовняної нитки полотняного плетіння, яку відбілюють і піддають м’якій обробці. Постільна білизна з мусліну дуже м’яка на дотик, неймовірно легка, як хмаринка. Тому після прання постільної білизни з мусліну, достатньо просто гарно стряхнути і все, вона готова до експлуатації. Для теплої пори роки кращої постільної білизни чим муслінова по своїм якостям не знайти. Або ж знайти, ви її можете на le-vele.com.ua

Постільну білизну з натурального волокна, можна прати одночасно з виробами з штучної тканини.

Це міф. Можна звісно, але не потрібно. Багато людей не знає цієї інформації. Якщо бавовняну постільну білизну сатинового плетіння прати з виробами зі штучної тканини, ви отримаєте жорстку постільну білизну, хоча до прання воно ніжне, як шовк. Тому при пранні постільної білизни з бавовни потрібно відбирати вироби не тільки за кольором, а й за складом. Це на довго збереже вам ніжність, м’якість і шовковистість вашої постільної білизни з хлопку.

Постільна білизна на сьогодні дивує нас своїм асортиментом, різноманіттям кольорів, різноманіттям розмірів, складу. Кожен знайде свою найкращу постільну білизну, бо для кожного вона різна.

Постільна білизна завжди була, є і буде чудовим подарунком на будь які свята для рідних, друзів і просто знайомих.

Якісна постільна білизна – це завжди здоровий сон, і в майбутньому гарний настрій на цілий день. А для тих хто любить часто щось змінювати в інтер’єрі – це неймовірна знахідка.