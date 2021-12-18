«Поспішай творити добро» – флешмоб під такою назвою організували у Тернополі. З ініціативи обласної бібліотеки зібрали солодощі для потребуючих жителів і людей з інвалідністю.

Долучилося до флешмобу близько ста людей. Це студенти, учні тернопільських шкіл, освітяни, журналісти, письменники. Як зазначила співорганізаторка Віра Горошок, кожен читач бібліотеки міг не лише відвідати заклад, а й зробити діло милосердя для підопічних благодійного фонду.

“Учасниками флешмобу стали 134 особи різного віку та професії, це були як небайдужі студенти так і учні тернопільських шкіл, освітяни, журналісти, письменники, бібліотекарі та, звичайно, інтелігенція міста Тернополя. Нехай цей челендж стане доброю мотивацією нових ініціатив милосердя, що можуть відбуватися в кожній установі та закладі”.

Під час челенджу милосердя волонтери зібрали 4 великі корзини продуктів та ящики із солодощами, мандаринами та яблуками. Усе це передадуть для потребуючих, самотніх, людей з інвалідністю та кризових сімей.