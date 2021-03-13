Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький скасував візит в останній момент.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький скасував візит до Тернополя через рішення міськради про присвоєння стадіону імені головнокомандувача УПА Романа Шухевича, пише zn.ua.

За даними видання Polska Agencja, посол скасував візит в останній момент, направивши меру Тернополя листа, в якому повідомив, що «з великим жалем» і «в останню хвилину» скасовує візит, який повинен був бути присвячений співпраці регіону з польськими партнерами.

«На жаль, через рішення депутатів міської ради Тернополя від 5 березня привласнити міському стадіону ім’я Романа Шухевича, у мене не було іншого варіанту, і я був змушений відмовитися від свого візиту», – пише Ціхоцький.

Він також зазначив, що не можна дозволити групі безвідповідальних політиків знищити досягнення примирення останніх десятиліть Польщі та України.

Раніше польське місто Замость (Zamość) розірвало співпрацю з Тернополем. Також проти присвоєння стадіону імені Шухевича виступив посол Ізраїлю.

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