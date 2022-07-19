Пошукова оптимізація: що це і для чого потрібно

Пошукова оптимізація − один із способів просування сайту в Інтернеті. Власники ресурсів віддають перевагу SEO, адже це дає змогу суттєво покращити будь-який проект та залучити до нього відвідувачів.

Що таке SEO-оптимізація та навіщо вона потрібна

SEO-оптимізація − одне з багатьох завдань, що їх кожного дня доводиться вирішувати веб-мастерам. SEO (Search Engine Optimization) – це оптимізація пошуку, тобто процес покращення сайту, що підвищить його видимість у пошукових системах. Головна ціль такої роботи – перемістити ресурс в ТОП-5 у видачі за певними запитами.

Як працює SEO-оптимізація

До ТОПу видачі попадають ресурси, що відповідають певним критеріям. Так, сайт PM Сasino залишається топовим, адже відповідає всім необхідним вимогам. У кожного пошуковика вони свої, але є й універсальні. Ресур має:

містити ключові слова, що вводяться до пошукового рядку;

виглядати привабливо, містити різні типи контенту – тексти, зображення, відео;

користуватися популярністю (на ньому затримуються відвідувачі, посиланням на нього діляться в соцмережах).

Існує багато інших факторів, що впливають на позицію сайту в пошуковій видачі. Усі врахувати складно, оскільки деякі алгоритми пошуковиків є секретними. Але власники все одно намагаються оптимізувати свої ресурси – самостійно або за допомогою спеціалістів.

Користь SEO-оптимізації

Завдяки оптимізації трафік сайта збільшується: відвідувачів стає більше, отже − зростають продажі. За допомогою СЕО бізнес отримує цільові заявки і може розвиватися. Але це стосується не лише інтернет-магазинів та послуг, а й звичайних ресурсів на різні теми. Цікавий тематичний сайт, грамотно оформлений і наповнений якісним контентом, буде рекламуватися та стане прибутковим.

Покращення позиції сайту

Кілька простих кроків допоможуть оптимізувати сайт, зробити його кращим і популярнішим:

Збір ключовиків. Треба знайти слова та фрази, пов’язані з тематикою та діяльністю. Вони мають відповідати запитам людей. Знаходження та усунення помилок. Слід передивитися контент і виправити стилістичні та граматичні, а також інші помилки. Назви сторінок і розділів мають бути короткими, зрозумілими,а інформативними. Фото та відео – унікальними, змістовними. Усунення технічних недоліків. Виправлення непрацюючих посилань, видалення дублів сторінок, збільшення швидкості їх завантаження.

Виконавши перераховані базові завдання, можна побачити результат: позиції сайта поступово почнуть підвищуватися. Для збереження ефекту над ресурсом слід постійно працювати, зокрема наповнювати його свіжим та цікавим контентом.