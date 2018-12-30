Поштова марка з мостом, що розташований на Тернопільщині, стала однією з кращих в Європі

30/12/2018 0
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Поштова марка, на якій зображений віадук у селі Плебанівка на Тернопільщині, з серії “Мости України” , яка взяла участь в філателістичному конкурсі 2018 EUROPA, увійшла до переліку найкращих марок Європи.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на всесвітньовідомий блог Europa-stamps.

«У фінал конкурсу, крім України, також пройшли ще 9 країн: Бельгія, Фінляндія, Греція, Молдова, Норвегія, Сербія, Іспанія, Швеція і Швейцарія», – йдеться у повідомленні.

Зараз на згаданому блозі до 31 грудня триває фінальне голосування “Кращі марки Європи – вибір колекціонерів 2018”.

Як повідомляло агентство, поштову марку з віадуком, розташованим у селі Плебанівка, Укрпошта представила на філателістичний конкурс 2018 EUROPA.

Тема нинішнього року – “Мости”.

Віадук у Плебанівці Теребовлянського району на Тернопільщині – 120-річна пам’ятка архітектури. Міст має 9 арок із місцевого каменю.

Цю архітектурну перлину Тернопільщини звели під керівництвом австрійських інженерів у ті часи, коли навколишні території належали Австро-Угорщині.

Схожий міст є у шотландському селі Гленфіннан. Відомий він завдяки фільмам про Гаррі Поттера.

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