Поштова марка з мостом, що розташований на Тернопільщині, стала однією з кращих в Європі
Поштова марка, на якій зображений віадук у селі Плебанівка на Тернопільщині, з серії “Мости України” , яка взяла участь в філателістичному конкурсі 2018 EUROPA, увійшла до переліку найкращих марок Європи.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на всесвітньовідомий блог Europa-stamps.
«У фінал конкурсу, крім України, також пройшли ще 9 країн: Бельгія, Фінляндія, Греція, Молдова, Норвегія, Сербія, Іспанія, Швеція і Швейцарія», – йдеться у повідомленні.
Зараз на згаданому блозі до 31 грудня триває фінальне голосування “Кращі марки Європи – вибір колекціонерів 2018”.
Як повідомляло агентство, поштову марку з віадуком, розташованим у селі Плебанівка, Укрпошта представила на філателістичний конкурс 2018 EUROPA.
Тема нинішнього року – “Мости”.
Віадук у Плебанівці Теребовлянського району на Тернопільщині – 120-річна пам’ятка архітектури. Міст має 9 арок із місцевого каменю.
Цю архітектурну перлину Тернопільщини звели під керівництвом австрійських інженерів у ті часи, коли навколишні території належали Австро-Угорщині.
Схожий міст є у шотландському селі Гленфіннан. Відомий він завдяки фільмам про Гаррі Поттера.
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