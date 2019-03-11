Пошкоджені школи, лікарня і церква: що накоїла негода на Тернопільщині. ФОТО

11/03/2019 Розмір тексту:

Внаслідок ускладнення погодних умов, пов’язаних з поривами вітру, на території області найбільшої шкоди завдано в Теребовлянському, Борщівському, Чортківському, Заліщицькому та Підволочиському районах.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС.

Так, у селі Поділля Заліщицького району внаслідок сильного пориву вітру зірвало покрівлю з будівлі свинарника ТзОВ “Маяк”. Загальна площа будівлі орієнтовно 2000 м. кв. Знищено половину покрівлі. На даний момент в будівлі проводиться реконструкція, приміщення не діє та не заселене тваринами. Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працює комісія Заліщицької РДА.

У місті Чортків на вулиці Шевченка зірвало покрівлю з будівлі готелю. Орієнтовна площа покрівлі 500 кв. м. Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці події працює три відділення пожежно-рятувальних підрозділів 6-ї ДПРЧ Управління, оперативна група Чортківського РВ Управління, комісія Чортківської міської ради.

У смт. Підволочиськ, по вул. Мстислава, пошкоджено покрівлю на будівлі ЦРКЛ. Орієнтовна площа пошкодженої покрівлі 50 кв. м. Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці події працює оперативна група Підволочиського РВ Управління, комісія Підволочиської РДА.

А у селі Пилявка Бучацького району внаслідок сильних поривів вітру пошкоджено покрівлю даху місцевої ЗОШ на площі орієнтовно 60 м. кв. На місце події виїхала оперативна група Бучацького РВ Управління.

Крім того, в селі Залісся Борщівського району пошкоджено покрівлю дитячого садка на площі 45 м. кв, в с. Ланівці Борщівського району – покрівлю місцевої ЗОШ на 35 м. кв. У с. Хмелівка Теребовлянського району пошкоджено покрівлю ЗОШ на площі 40 м. кв.

В с. Ілавче Теребовлянського району пошкоджено купол місцевої церкви. А в Іванівці впала водонапірна вежа. В селі Гумниська цього ж району пошкоджено покрівлю місцевого будинку культури на площі 30 м. кв.